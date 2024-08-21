«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Сербии

Контракт был заключен на три года. Ранее турнир в России показывал Okko

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Телеканал «Матч ТВ» приобрел эксклюзивные права на показ сербской футбольной Суперлиги, сообщили РБК два источника на медиарынке.

Срок контракта — три года, сумма сделки неизвестна.

РБК направил запрос в пресс-службу «Матч ТВ».

C cезона-2022/2023 чемпионат Сербии в России можно было посмотреть на Okko.

В июле «Матч ТВ» получил права на трансляции матчей чемпионата Испании, которые ранее принадлежали Okko.

В чемпионате Сербии нынешнего сезона после пяти туров на первом месте идет «Црвена звезда», набравшая 13 очков.