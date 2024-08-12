Как Париж провел худшие Олимпийские игры в истории

Париж является рекордсменом по проведению Олимпиад. Он трижды проводил Игры. Впервые столица Франции приняла Олимпиаду в 1900 году. И она, по словам Пьера де Кубертена, была «унизительной» — об этом в материале «РБК Спорт

Олимпиада 1900 года в Париже (Фото: МОК)

Париж в 2024 году в третий раз провел Олимпиаду. Ни один город не проводил Игры чаще. А впервые Олимпиада в столице Франции прошла в 1900 году, тогда состоялись вторые Игры. И они были самыми странными в истории. Вместо нескольких недель соревнования длились почти полгода — с 14 мая по 28 октября.

Олимпиада прошла в рамках Всемирной выставки, руководство которой отодвинуло Международный олимпийский комитет (МОК) от организации. Из-за этого вопреки сопротивлению МОК на Олимпиаду впервые были допущены женщины.

К тому же появилось множество странных состязаний, как, например, стрельба по голубям, прыжки в длину на лошадях, стрижка пуделей и полеты на воздушных шарах. До сих пор историки не могут понять, какие мероприятия проводились в рамках Олимпиады, а какие — нет.

При этом самому директор Выставки Альфреду Пикару Олимпиада была неинтересна. Он считал спорт «бесполезным и абсурдным занятием» и долго отказывался от проведения Олимпиады в рамках выставки. Пикар согласился на Олимпиаду лишь после долгих уговоров. При этом в МОК считали, что Всемирная выставка может дать толчок развитию олимпийского движения, все-таки выставку посетило порядка 50 млн человек.

Случайные олимпийцы

Хаос из-за отсутствия должной организации привел к тому, что многие спортсмены не подозревали, что участвуют в Играх, а не в выставке. Доподлинно неизвестно, какие мероприятия проводились именно в рамках Олимпиады. Гольфистку из США Маргарет Айвз Эббот, приехавшую на выставку в 1900 году, без ее ведома сделали участницей ОИ.

Игры проводились по всей стране, а не только в столице. В соревнованиях по гольфу в городе Компьен Эббот стала победительницей и получила в награду позолоченную чашу без олимпийской символики (некоторым победителям Игр-1900 вместо медалей вручали произведения искусства, в том числе картины именитых художников). Маргарет умерла спустя 55 лет, так и не узнав, что в начале века стала первой женщиной-олимпийской чемпионкой из Северной Америки.

Соревнования Олимпиады-1900 (Фото: МОК)

Турниры в тесном кругу

В турнире по крокету приняли участие семеро мужчин и три женщины — и все были парижанами. Билет на зрелища был продан всего один: поболеть за французов из Ниццы приехал англичанин. В другом турнире, по крикету, соревновались две команды: сотрудники посольства Франции в Великобритании и непосредственно британцы, которые и одержали победу.

Дети на подмоге

На турнире по академической гребле атлеты решили заменить своих партнеров первыми попавшимися под руку детьми: ребята весили меньше, что позволило лучше управлять лодками. Первыми к финишу пришли голландцы. Мальчик, ставший самым юным олимпийцем в истории, после совместного фото исчез.

Участники Олимпиады-1900 (Фото: МОК)

Стрельба по живым голубям

Задача одного из турниров заключалась в том, чтобы попасть из ружья по наибольшему числу голубей. Крылатых жертв выпускали по одной. Если стрелок допускал две пули мимо подряд, то автоматически выбывал. Лучший результат показал Леон де Лунден — 21 голубь. Всего к концу турнира на поле лежали около 300 убитых птиц.

Массовая стрижка пуделей

Больше 120 человек пришли в Булонский лес, чтобы подстричь как можно больше пуделей за два часа. Необычные соревнования собрали несколько тысяч зрителей. Несмотря на разные размеры и степень усидчивости собак, определилась победительница — Аврил Лафуль срезала мех с 17 пуделей.

Прыжки в длину и высоту на лошадях

Соревнования, в которых мало что зависело от наездников, впервые состоялись на Олимпиаде-1900. Лошадь Экстра Драй бельгийского наездника прыгнула дальше всех (6,1 м), а выше всех оказались двое скакунов из Франции и Италии: Канель и Орест, преодолев горизонтальный шест, поднялись над землей на 1,85 м.

Французские спортсмены. 1900 год (Фото: МОК)

Плавание с полосой препятствий и подводный турнир

В 1900 году в парижской Сене проходил заплыв на 200 метров с препятствиями. Чтобы добраться до финиша, пловцы сначала перелезали через шест и ряд лодок, а затем проплывали под другим рядом судов.

Также в городской реке провели турнир по подводному плаванию — первому и единственному на Олимпиаде. Спортсменам давалось 60 метров: за каждый пройденный под водой метр и каждую секунду погружения они зарабатывали очки.

На Играх 2024 года в Сене вновь прошли соревнования, но в этот раз по триатлону и плаванию на открытой воде. Состояние речной воды вызвало массу дискуссий. Спортсмены отказывались участвовать в эстафетах, критиковали и даже высмеивали грязную воду. В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Игр, чтобы доказать пригодность реки к соревнованиям. С 2015 года на очистку Сены выделили €1,4 млрд.

Было Стало МОК REUTERS/Molly Darlington Олимпийские турниры в Сене тогда и сейчас

Жульничество марафонцев

Американские бегуны Артур Ньютон и Дик Грант были лидерами марафона буквально с начала гонки, но добравшись до финишной прямой, они обнаружили там своих соперников — французов Мишеля Теато и Эмиля Шампиона. Атлеты отдыхали с присужденными им наградами и были подозрительно чистыми. Спортсмены из США пожаловались, что бегуны из Франции ни разу не появлялись «на радаре» и просто срезали путь.

Головоломка для судей

Гонки на воздушных шарах 1900 года стали единственными в истории Игр. Победителя в полете на тепловом аэростате оказалось слишком сложно определить: организаторы много спорили, оценивая скорость и точность приземления. В результате дисциплину решили не включать в программу Олимпиады.

Не прижились на Играх и автогонки, хотя тогда в Париже состоялись 16 турниров среди автомобилистов и мотоциклистов. Заявки на участие подавали производители машин. В части заездов гонщики должны были приехать в другой город. Добирались до финиша не все.

Было Стало Париж. Олимпиада-1900 (Фото: МОК) Париж. Олимпиада-2024 (Фото: LIONEL BONAVENTURE/Pool via REUTERS) Олимпийский Париж спустя 124 года

Отчетливо о царившем хаосе также говорят следующие факты:

Соревнования по легкой атлетике проводились на неровном травяном поле в Булонском лесу;

Не было никаких беговых дорожек, прыгунам приходилось самим рыть ямы;

Местом проведения фехтования была зона столовых приборов Всемирной выставки, что показалось логичным нескольким продавцам ножей;

Организаторы не выделили достаточно места для легкоатлетических соревнований по метанию, поэтому спортсмены часто метали свои снаряды в деревья. А обладатель золота в метании диска, венгр Рудольф Бауэр в последней попытке угодил в толпу;

Препятствия для бегунов были сделаны из сломанных телефонных столбов.

Решение проводить соревнования по воскресеньям вызвало массу протестов со стороны американских колледжей и университетов, отправивших своих представителей в Париж: по религиозным соображениям учебные заведения не хотели, чтобы их спортсмены выступали в воскресный день.

Некоторые победители получили не медали, а кубки или другие призы. А занявшие третьи места не награждались.

Как Пьер де Кубертен оценил организацию Олимпиады

Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен назвал Олимпиаду-1900 «унизительной». «Это чудо, что олимпийское движение пережило эти Игры», — отметил он.

Примечательно, что МОК всячески пытался избежать повторения. Но следующие Игры прошли ровно по тому же сценарию. Причем началось все с того, что МОК вновь отодвинули от проведения Олимпиады.

В 1904 году Игры должны были пройти в Чикаго. Но вскоре стало известно, что Всемирная выставка в Сент-Луисе переносится с 1903-го на 1904 г.

Оргкомитет Всемирной выставки начал оказывать давление на МОК и Олимпийский комитет Чикаго в попытке перенести Игры в Сент-Луис. Получив отказ, дирекция выставки пригрозила, что намерена провести собственные спортивные соревнования под эгидой «Легкоатлетического любительского союза», которые затмят Олимпиаду по массовости.

В результате МОК сдался и перенес Игры в Сент-Луис, отдав управление организацией дирекции Всемирной выставки. В итоге Олимпиада вновь превратились в настоящий фарс. Игры в Сент-Луисе также до сих пор считаются одними из худших.

После де Кубертен заверил, что больше никогда не будет проводить Олимпиады в местах крупных выставок. Однако в 1908 году Олимпиада прошла в рамках Франко-Британской выставки в Лондоне, однако на тот момент стала самой успешной.