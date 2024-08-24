Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист завоевал золото ЧМ
Россияне Захар Петров и Иван Дмитриев завоевали золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м в Самарканде (Узбекистан) на чемпионате мира по гребле.
В финале они показали результат 3 минуты 41,510 секунды.
Второе место заняли венгры Балаж Адольф и Даниэль Фейеш (3.42,12), третьими стали украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,43).
Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Петров был одним из 15 российских спортсменов, кто принимал участие в недавней Олимпиаде в Париже. 22-летний каноист там занял четвертое место в каноэ-одиночке на 1000 м и стал четвертым в двойках на 500 м вместе с Алексеем Коровашковым.
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