 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист завоевал золото ЧМ

Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист Петров завоевал золото ЧМ
Захар Петров вместе с Иваном Дмитриевым победил в Самарканде в каноэ-двойках на дистанции 1000 м. На Играх-2024 он дважды останавливался в шаге от медали
Захар Петров
Захар Петров (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Россияне Захар Петров и Иван Дмитриев завоевали золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м в Самарканде (Узбекистан) на чемпионате мира по гребле.

В финале они показали результат 3 минуты 41,510 секунды.

Второе место заняли венгры Балаж Адольф и Даниэль Фейеш (3.42,12), третьими стали украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,43).

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Петров был одним из 15 российских спортсменов, кто принимал участие в недавней Олимпиаде в Париже. 22-летний каноист там занял четвертое место в каноэ-одиночке на 1000 м и стал четвертым в двойках на 500 м вместе с Алексеем Коровашковым.

Российские каноисты упустили медаль Олимпиады на финише
Спорт
Захар Петров и Алексей Коровашков

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
гребной спорт Захар Петров
Материалы по теме
Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде
Спорт
Российский каноист нашел умысел МОК в недопуске его партнера на Олимпиаду
Спорт
Каноист Петров последним из россиян остался без медали на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Путин заслушал доклад Герасимова о противодействии ВСУ в Курской областиПолитика, 14:08
Букмекеры оценили шансы «Спартака» впервые за семь лет победить «Зенит»Спорт, 13:59
В ИК-19 под Волгоградом допросили персонал после захвата заложниковОбщество, 13:58
Зеленский присвоил Сырскому звание генералаПолитика, 13:54
Украина передала России 115 срочников, взятых в плен в Курской области⁠Политика, 13:37
Генконсульство сообщило об установлении личностей погибших на ПхукетеОбщество, 13:27
Welt узнал о встрече властей ЕС по отправке инструкторов на УкраинуПолитика, 13:25
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист завоевал золото ЧМСпорт, 13:02
В Севастополе к пирсу прибило украинский дрон с полным боезарядомПолитика, 12:59
Матч чемпионата Франции по футболу остановили из-за пожара на стадионеСпорт, 12:51
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиациюОбщество, 12:40
Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую областьПолитика, 12:38
Президент Польши прибыл в Киев в День независимости УкраиныПолитика, 12:30
Лукашенко в День независимости Украины пожелал стране «мирного неба»Политика, 12:18