В ожидании первой игры сборной Англии. Что происходит в третий день Евро

В третий день чемпионата Европы состоятся очередные три матча. О главных событиях игрового дня — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Игроки сборной Англии (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Какие матчи пройдут 16 июня

Польша — Нидерланды (16:00 мск, Okko);

Словения — Дания (19:00, «Матч ТВ»);

Сербия — Англия (22:00, «Матч ТВ»)

Турнирная таблица

Расписание матчей

Главные события дня

Два игрока клубов РПЛ словенец Дркушич и серб Бабич дебютируют на Евро

12:30. Сегодня в борьбу вступает сборная Англии, один из главных фаворитов турнира. Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, вероятность ее победы оценивается в 17,9%. Выше шансы только у сборной Франции — 18,4%.

Фото: Opta

12:20. Болельщик сборной Грузии проехал 4000 км на скутере за 12 дней из Тбилиси в Германию, чтобы подарить сборной флаг с пожеланиями от фанатов.

Грузия, единственный дебютант нынешнего чемпионата Европы, свой первый матч проведет 18 июня против сборной Турции.

12:00. Два футболиста из клубов РПЛ должны сегодня дебютировать на чемпионате Европы. Это словенский защитник вылетевшего из высшего дивизиона чемпионата России «Сочи» Ваня Дркушич, а также еще один игрок обороны серб Срджан Бабич, выступающий за московский «Спартак».