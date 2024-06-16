В ожидании первой игры сборной Англии. Что происходит в третий день Евро
Какие матчи пройдут 16 июня
Польша — Нидерланды (16:00 мск, Okko);
Словения — Дания (19:00, «Матч ТВ»);
Сербия — Англия (22:00, «Матч ТВ»)
Главные события дня
Два игрока клубов РПЛ словенец Дркушич и серб Бабич дебютируют на Евро
Интересные материалы
12:30. Сегодня в борьбу вступает сборная Англии, один из главных фаворитов турнира. Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, вероятность ее победы оценивается в 17,9%. Выше шансы только у сборной Франции — 18,4%.
12:20. Болельщик сборной Грузии проехал 4000 км на скутере за 12 дней из Тбилиси в Германию, чтобы подарить сборной флаг с пожеланиями от фанатов.
Грузия, единственный дебютант нынешнего чемпионата Европы, свой первый матч проведет 18 июня против сборной Турции.
12:00. Два футболиста из клубов РПЛ должны сегодня дебютировать на чемпионате Европы. Это словенский защитник вылетевшего из высшего дивизиона чемпионата России «Сочи» Ваня Дркушич, а также еще один игрок обороны серб Срджан Бабич, выступающий за московский «Спартак».