В Гамбурге мужчина с киркой напал на фанатов, полиция открыла по нему стрельбу

Полиция Гамбурга открыла стрельбу по напавшему на фанатов с киркой

Во время шествия фанатов сборной Нидерландов по Гамбургу в преддверии матча Евро-2024 на них напал неизвестный мужчина. Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, нападавший ранен

Фото: Steven Hutchings / dpa / Global Look Press

Полицейские открыли стрельбу по неизвестному, который попытался напасть с киркой на болельщиков сборной Нидерландов по футболу во время шествия по улице Репербан в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

В Гамбурге 16 июня пройдет матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Польши (начало в 16:00 мск). Перед игрой около 40 тыс. голландских фанатов шли маршем по улицам города.

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Полиции пришлось принять меры против неизвестного, когда тот напал с киркой на фанатов в разгар шествия. Отмечается, что полицейские сначала применили против нападавшего перцовый баллончик, а затем огнестрельное оружие. Один из офицеров сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы остановить нападавшего. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, пока мужчина наконец не упал на землю.

В рюкзаке у нападавшего также был «коктейль Молотова», добавила Bild.

«По предварительным данным, мужчина угрожал полицейским киркой и зажигательным устройством. Затем офицеры применили огнестрельное оружие. Нападавший получил ранения и в настоящее время получает медицинскую помощь», — говорится в сообщении гамбургской полиции в соцсети Х.