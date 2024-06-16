Сборная Англии с минимальным счетом обыграла Сербию в матче Евро

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Джуд Беллингем

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Сборная Англии обыграла команду Сербии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Гельзенкирхене.

Гол забил Джуд Беллингем (13-я минута).

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич провел матч на скамейке запасных.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Беллингем стал первым европейцем в истории, сыгравшим на трех крупных турнирах до своего 21-летия. 20-летний футболист мадридского «Реала» принимал участие в Евро-2020 и ЧМ-2022.

Гарри Кейн стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Англии на чемпионатах мира и Европы. Матч с Сербией стал дня него 23-м. Предыдущее достижение принадлежало защитнику Эшли Коулу (22).

В группе С также выступают сборные Дании и Словении. Они свой матч завершили со счетом 1:1.

Следующие встречи команды проведут 20 июня: датчане встретятся с англичанами во Франкфурте-на-Майне, а словенцы — с сербами в Мюнхене.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.