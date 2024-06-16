На Евро-2024 впервые сыграли вничью

Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении в матче Евро-2024

Встреча сборных Дании и Словении завершилась со счетом 1:1. На гол Кристиана Эриксена словенцы ответили мячом Эрика Янжи

Игроки сборной Дании (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Штутгарте.

У датчан отличился Кристиан Эриксен (17-я минута), у словенцев — Эрик Янжа (77).

Это первая ничья на нынешнем турнире.

1100 дней прошло с тех пор, как Эриксен перенес остановку сердца во время прошлого чемпионата Европы в июне 2021 года в игре с финнами, тогда футболиста реанимировали прямо на поле. Впоследствии ему установили кардиостимулятор. Сейчас 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед».

Эриксен забил свой 42-й гол в 131-м матче за сборную Дании. Он четвертый бомбардир в истории своей страны и лучший бомбардир среди действующих игроков.

37-летний Каспер Шмейхель — самый возрастной вратарь в истории сборной Дании на Евро. Он превзошел своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.

Пару центральных защитников сборной Словении в этом матче составили Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи», и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.

В группе С также выступают сборные Сербии и Англии, они проведут матч позднее 16 июня.

Следующие встречи Дания и Словения проведут 20 июня: датчане встретятся с англичанами во Франкфурте-на-Майне, а словенцы — с сербами в Мюнхене.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.