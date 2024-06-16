На Евро-2024 впервые сыграли вничью
Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Штутгарте.
У датчан отличился Кристиан Эриксен (17-я минута), у словенцев — Эрик Янжа (77).
Это первая ничья на нынешнем турнире.
1100 дней прошло с тех пор, как Эриксен перенес остановку сердца во время прошлого чемпионата Европы в июне 2021 года в игре с финнами, тогда футболиста реанимировали прямо на поле. Впоследствии ему установили кардиостимулятор. Сейчас 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед».
Эриксен забил свой 42-й гол в 131-м матче за сборную Дании. Он четвертый бомбардир в истории своей страны и лучший бомбардир среди действующих игроков.
37-летний Каспер Шмейхель — самый возрастной вратарь в истории сборной Дании на Евро. Он превзошел своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.
Пару центральных защитников сборной Словении в этом матче составили Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи», и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.
В группе С также выступают сборные Сербии и Англии, они проведут матч позднее 16 июня.
Следующие встречи Дания и Словения проведут 20 июня: датчане встретятся с англичанами во Франкфурте-на-Майне, а словенцы — с сербами в Мюнхене.
В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.