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Евро-2024 ,  
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Фанаты вывесили российские флаги на матче Евро Сербия — Англия

Фанаты вывесили российские флаги на матче Евро-2024 между Сербией и Англией
Сюжет
Евро-2024
Ранее фанаты приходили с триколорами на матч открытия чемпионата Европы по футболу между Германией и Шотландией
Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Болельщики вывесили российские флаги на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Сербии. Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и Sport24.

Игра проходит в Гельзенкирхене. К 30-й минуте англичане выигрывают со счетом 1:0.

На нескольких триколорах написано «Белгород», «Йошкар-Ола», «Нерчинск».

Ранее фанаты с российскими флагами приходили и на матч открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1).

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Сборная России по футболу исключена из международных турниров, поэтому не смогла участвовать в отборе на чемпионат Европы. Однако УЕФА официально не объявляло о запрете на пронос флага на стадионы. В то же время флаги России, Израиля и Палестины запрещены в некоторых фан-зонах, которые находятся в городах Евро.

Флаги сборной России запретили к проносу на Олимпиаде 2024 года в Париже и чемпионате мира по хоккею в Чехии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
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