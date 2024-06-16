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Евро-2024 ,  
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Лидер сборной Дании забил гол в первом матче Евро после инфаркта

Лидер сборной Дании Эриксен забил гол в первом матче Евро после инфаркта
Сюжет
Евро-2024
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в июне 2021 года в игре с финнами перенес остановку сердца. Его реанимировали прямо на поле, позднее установили кардиостимулятор. На Евро-2024 он забил гол сборной Словении
Кристиан Эриксен (слева)
Кристиан Эриксен (слева) (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Словении.

Эриксен отличился на 17-й минуте.

К середине первого тайма счет в игре пока 1:0.

Во время прошлого чемпионата Европы в июне 2021 года в игре с финнами Эриксен перенес остановку сердца, его реанимировали прямо на поле. Впоследствии футболисту установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который устраняет угрожающие жизни аритмии и предотвращает остановку сердца.

Перенесший остановку сердца Эриксен забил гол. Что происходит на Евро
Спорт
Фото:Clive Mason / Getty Images

В Италии запрещено играть с таким устройством, поэтому футболисту пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Сейчас 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Дании Эриксен забил свой 42-й гол в 131-м матче.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Дании по футболу сборная Словении по футболу Кристиан Эриксен

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