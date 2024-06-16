Лидер сборной Дании Эриксен забил гол в первом матче Евро после инфаркта

Лидер сборной Дании забил гол в первом матче Евро после инфаркта

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в июне 2021 года в игре с финнами перенес остановку сердца. Его реанимировали прямо на поле, позднее установили кардиостимулятор. На Евро-2024 он забил гол сборной Словении

Кристиан Эриксен (слева) (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Словении.

Эриксен отличился на 17-й минуте.

К середине первого тайма счет в игре пока 1:0.

Во время прошлого чемпионата Европы в июне 2021 года в игре с финнами Эриксен перенес остановку сердца, его реанимировали прямо на поле. Впоследствии футболисту установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который устраняет угрожающие жизни аритмии и предотвращает остановку сердца.

В Италии запрещено играть с таким устройством, поэтому футболисту пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Сейчас 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Дании Эриксен забил свой 42-й гол в 131-м матче.