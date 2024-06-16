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Евро-2024 ,  
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Сборная Нидерландов вырвала победу у Польши в матче Евро-2024

Сборная Нидерландов вырвала победу у Польши в матче группового этапа Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 2:1. Победный гол на 83-й минуте забил Ваут Вегорст
Ваут Вегорст
Ваут Вегорст (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Сборная Нидерландов обыграла команду Польши со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Гамбурге.

У проигравших отличился Адам Букса (16-я минута). В составе победителей голы забили Коди Гакпо (29) и Ваут Вегорст (83).

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Спорт
Фото:Alex Livesey / Getty Images

21-летний голландец Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем, вышедшем в стартовом составе на чемпионате Европы со времен испанца Хосе Анхеля Ирибара на Евро-1964.

Гакпо забил в четвертом матче подряд на групповом этапе крупных турниров. На ЧМ-2022 он отличился во всех трех играх в группе. Среди европейцев в XXI веке подобное удавалось только Криштиану Роналду и Альваро Морате.

Из-за травмы матч пропустил лидер сборной Польши Роберт Левандовски.

В день игры полицейские открыли стрельбу по неизвестному, который попытался напасть с киркой на болельщиков сборной Нидерландов во время шествия по улице Репербан в Гамбурге. Нападавший, у которого также был «коктейль Молотова», ранен, его госпитализировали.

Сборная Нидерландов вырвала победу у Польши в матче Евро-2024
Video

В группе D также выступают сборные Франции и Австрии. Они сыграют друг с другом 17 июня.

Следующие встречи Польша и Нидерланды проведут 21 июня: поляки встретятся с австрийцами в Берлине, а голландцы — с французами в Лейпциге.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу

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