Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде

В воскресенье 15 февраля соревнования на Олимпиаде в Италии пройдут без участия россиян. О происходящем на Играх — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Главные новости Фигуристка Петросян прилетела на Олимпиаду

Линдси Вонн заявила о планах вернуться в спорт

FIS отклонила протест финнов на результат спринта, где выиграл Клебо

13:00. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала рассматривать протест финской стороны на результат мужской спринтерской гонки на Олимпиаде, в которой Лаури Вуоринен занял четвертое место.

Как пишет VG, финны опоздали с подачей протеста и апелляции. Ранее финны оспорили результаты гонки, утверждая, что сборные Норвегии и США пронесли в зону сервиса запрещенные предварительными инструкциями инвентарь и жидкость.

Спринт выиграл норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал американец Бен Огден, третьим — норвежец Оскар Вике.

12:40. Фигуристка Аделия Петросян с тренером Даниилом Глейхенгаузом прилетели в Милан. Соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян в короткой программе выступит под попурри песен Майкла Джексона, а в произвольной 19 февраля — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.

12:30. Американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что, несмотря на полученную тяжелую травму ноги, не жалеет об участии в Олимпийских играх в Италии и не планирует бросать спорт.

«Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы. И я это сделаю», — написала Вонн в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Вонн, за неделю до Игр получившая травму колена, неудачно выступила в скоростном спуске на Олимпиаде, сломав ногу.



12:15. Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, заявил, что гордится выступлением своего сына на Олимпиаде.



«Я горжусь, что Петя хорошо выступил, все сделал чисто, не упал. Хороший прокат, собрал мужество и все, что мог, сделал. Следили по телеграм-каналу, там пишут, что прокат начался, какой элемент выполнен. Так мы и узнавали результат», — сказал Гуменник-старший ТАСС.

Петр Гуменник стал шестым в соревнованиях одиночников.

12:00. На Играх в Италии в воскресенье разыграют медали в биатлоне (женская и мужская гонки преследования), лыжных гонках (мужская эстафета), фристайле (мужской парный могул), горнолыжном спорте (гигантский слалом у женщин), сноуборд-кроссе (смешанные команды), конькобежном спорте (500 м у женщин), скелетоне (микст), прыжках на лыжах с трамплина (женщины, большой трамплин).