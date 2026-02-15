Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать спорт после травмы на Играх

Вонн получила сложный перелом ноги во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Она перенесла уже четыре операции

Линдси Вонн (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что, несмотря на полученную травму, не жалеет об участии в Олимпийских играх в Италии и не планирует бросать спорт. Об этом спортсменка написала на свой странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я знаю, что делаю и чем рискую <...> Когда я закрываю глаза ночью, я ни о чем не жалею, и моя любовь к лыжному спорту остается со мной. Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы. И я это сделаю», — написала Вонн.

Спортсменка также добавила, что успешно перенесла четвертую операцию и уже может вернуться в США.

Вонн получила сложный перелом ноги 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске на Играх. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Горнолыжнице предстоит еще одна операция.

41-летняя горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

Спортсменка завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.