Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать спорт после травмы на Играх
Американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что, несмотря на полученную травму, не жалеет об участии в Олимпийских играх в Италии и не планирует бросать спорт. Об этом спортсменка написала на свой странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Я знаю, что делаю и чем рискую <...> Когда я закрываю глаза ночью, я ни о чем не жалею, и моя любовь к лыжному спорту остается со мной. Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы. И я это сделаю», — написала Вонн.
Спортсменка также добавила, что успешно перенесла четвертую операцию и уже может вернуться в США.
Вонн получила сложный перелом ноги 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске на Играх. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Горнолыжнице предстоит еще одна операция.
41-летняя горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.
Спортсменка завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»