 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,65 x 2,85 2 3,25 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,15 x 8 2 16 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,6 x 5,9 2 1,37 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,45 x 3,5 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 1,97 x 3,7 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,6 x 4,5 2 1,53 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,65 x 4 2 1,9 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать спорт после травмы на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Вонн получила сложный перелом ноги во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Она перенесла уже четыре операции
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что, несмотря на полученную травму, не жалеет об участии в Олимпийских играх в Италии и не планирует бросать спорт. Об этом спортсменка написала на свой странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я знаю, что делаю и чем рискую <...> Когда я закрываю глаза ночью, я ни о чем не жалею, и моя любовь к лыжному спорту остается со мной. Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы. И я это сделаю», — написала Вонн.

Спортсменка также добавила, что успешно перенесла четвертую операцию и уже может вернуться в США.

Главные факты о самой «безумной» спортсменке Олимпиады-2026
Спорт
Американская горнолыжница Линдси Вонн

Вонн получила сложный перелом ноги 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске на Играх. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Горнолыжнице предстоит еще одна операция.

41-летняя горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

Спортсменка завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Линдси Вонн Горные лыжи Олимпиада-2026
Материалы по теме
Линдси Вонн впервые прокомментировала падение с госпитализацией на Играх
Спорт
Линдси Вонн увезли на вертолете с трассы Олимпиады после жесткого падения
Спорт
Reuters узнал о двух операциях у Вонн после жесткого падения на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Обама заявил о существовании инопланетян Политика, 12:23
В МВД ответили на вопрос о критике критериев оценки автошкол Общество, 12:09
Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества Политика, 12:06
Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске Общество, 12:03
В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки» Общество, 12:00
В Европе рассказали об изменении отношения Китая к конфликту на Украине Политика, 11:59
Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать спорт после травмы на Играх Спорт, 11:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Гладков сообщил о закрытии пунктов обогрева, открытых после обстрела Политика, 11:51
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 11:45
ТАСС узнал о планах изменить правила сдачи экзаменов на вождение Общество, 11:37
Из какой визовой страны в Россию больше всего едут работать. Инфографика Экономика, 11:30
На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м Политика, 11:28
Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней тяжести Политика, 11:24