 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,6 x 2,85 2 3,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,15 x 8 2 17 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,8 x 5,9 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,4 x 3,5 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 1,97 x 3,7 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,3 x 4,3 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,55 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Матч закончился со счетом 4:3 в пользу сборной Швейцарии
Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла команду Чехии в матче третьего, заключительного тура группового турнира на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 4:3

В составе Чехии шайбы забросили Филип Хлапик (16-я минута), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).

У победителей отличились Роман Йози (37), Тимо Майер (39) и Пиус Зутер (49). В овертайме на второй минуте забил Дин Кукан.

Ранее сборная Швейцарии лишилась нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Кевина Фиала, который получил травму в матче с Канадой (1:5). 29-летний хоккеист не смог подняться самостоятельно, его увезли со льда на носилках.

Швейцария вышла на второе место в группе А, Чехия располагается на четвертом.

Заключительный матч в группе А позднее друг с другом сыграют команды Канады и Франции.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей Олимпиада-2026
Материалы по теме
Сборная Латвии сенсационно победила немцев на хоккейном турнире Олимпиады
Спорт
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады
Спорт
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов Политика, 18:32
IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян Спорт, 18:24
Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов Политика, 18:24
Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования Спорт, 18:14
Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх Спорт, 18:11
Медведев ответил на слова Зеленского о Путине Политика, 18:06
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 18:03
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Bloomberg рассказал о «европейском» уровне пессимизма в США Общество, 18:00
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира Политика, 17:50
Рыбников рассказал о победе в суде по делу о «Бу-ра-ти-но» Бизнес, 17:49
Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп Спорт, 17:48
Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 17:45
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39