Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде
Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла команду Чехии в матче третьего, заключительного тура группового турнира на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 4:3
В составе Чехии шайбы забросили Филип Хлапик (16-я минута), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).
У победителей отличились Роман Йози (37), Тимо Майер (39) и Пиус Зутер (49). В овертайме на второй минуте забил Дин Кукан.
Ранее сборная Швейцарии лишилась нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Кевина Фиала, который получил травму в матче с Канадой (1:5). 29-летний хоккеист не смог подняться самостоятельно, его увезли со льда на носилках.
Швейцария вышла на второе место в группе А, Чехия располагается на четвертом.
Заключительный матч в группе А позднее друг с другом сыграют команды Канады и Франции.
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
