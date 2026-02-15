Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу сборной Швейцарии

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла команду Чехии в матче третьего, заключительного тура группового турнира на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 4:3

В составе Чехии шайбы забросили Филип Хлапик (16-я минута), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).

У победителей отличились Роман Йози (37), Тимо Майер (39) и Пиус Зутер (49). В овертайме на второй минуте забил Дин Кукан.

Ранее сборная Швейцарии лишилась нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Кевина Фиала, который получил травму в матче с Канадой (1:5). 29-летний хоккеист не смог подняться самостоятельно, его увезли со льда на носилках.

Швейцария вышла на второе место в группе А, Чехия располагается на четвертом.

Заключительный матч в группе А позднее друг с другом сыграют команды Канады и Франции.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.