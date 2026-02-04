 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тутберидзе рассказала, как Петросян поборется за медаль Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
В короткой программе Аделия Петросян должна исполнить тройной аксель, а в произвольной — один или два сложных прыжка, в том числе четверной тулуп, считает тренер
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Продумать программу для российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде — это целая математика, заявила в интервью Okko тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Наверное, [чтобы] побороться за пьедестал, это должен быть в короткой программе прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель», — сказала она.

По ее словам, с тройным акселем Петросян получит оценку ближе к 70 баллам, и это поднимет ее в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой.

«И там нужно делать минимум или суперчистый прокат с одним четверным, но это если в последней разминке, или два ультра-си — это может быть один (четверной) тулуп и один (тройной) аксель или два тулупа — это вопрос, это целая математика», — отметила Тутберидзе.

Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и будут единственными российскими фигуристами на Олимпиаде. Из-за отстранения от международных турниров и отсутствия рейтинговых очков Петросян выступит в короткой программе в первой разминке. Ранее Тутберидзе говорила, что из-за этого россиянка может недобрать баллов за компоненты.

Олимпийские игры пройдут 6–22 февраля 2026 года в Италии. В фигурном катании у мужчин соревнования в короткой программе запланированы на 10 февраля, у женщин — на 17 февраля.

Петросян — трехкратная чемпионка России.

Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026 Этери Тутберидзе Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
