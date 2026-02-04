Тутберидзе рассказала, как Петросян поборется за медаль Олимпиады
Продумать программу для российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде — это целая математика, заявила в интервью Okko тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
«Наверное, [чтобы] побороться за пьедестал, это должен быть в короткой программе прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель», — сказала она.
По ее словам, с тройным акселем Петросян получит оценку ближе к 70 баллам, и это поднимет ее в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой.
«И там нужно делать минимум или суперчистый прокат с одним четверным, но это если в последней разминке, или два ультра-си — это может быть один (четверной) тулуп и один (тройной) аксель или два тулупа — это вопрос, это целая математика», — отметила Тутберидзе.
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и будут единственными российскими фигуристами на Олимпиаде. Из-за отстранения от международных турниров и отсутствия рейтинговых очков Петросян выступит в короткой программе в первой разминке. Ранее Тутберидзе говорила, что из-за этого россиянка может недобрать баллов за компоненты.
Олимпийские игры пройдут 6–22 февраля 2026 года в Италии. В фигурном катании у мужчин соревнования в короткой программе запланированы на 10 февраля, у женщин — на 17 февраля.
Петросян — трехкратная чемпионка России.
