Британские спортсмены взяли золото в миксте в сноуборд-кроссе на Играх
Британские сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс взяли золото в миксте в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии.
Серебро взяли итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли, которые проиграли лидерам на финише 0,43 секунды. Бронзовыми призерами стали представители Франции Лоан Боззоло и Леа Каста (+0,55).
24-летний Найтингейл является чемпионом мира 2023 года.
30-летняя Бэнкс — двукратная чемпионка мира (2021, 2023).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены на Играх-2026 в сноуборде не представлены.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»