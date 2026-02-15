Британские спортсмены взяли золото в миксте в сноуборд-кроссе на Играх

Шарлотта Бэнкс (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Британские сноубордисты Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс взяли золото в миксте в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии.

Серебро взяли итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли, которые проиграли лидерам на финише 0,43 секунды. Бронзовыми призерами стали представители Франции Лоан Боззоло и Леа Каста (+0,55).

24-летний Найтингейл является чемпионом мира 2023 года.

30-летняя Бэнкс — двукратная чемпионка мира (2021, 2023).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Российские спортсмены на Играх-2026 в сноуборде не представлены.