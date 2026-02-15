 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Травмированную на Играх Вонн выписали из больницы после четырех операций

Сюжет
Олимпиада-2026
Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла четыре операции после падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

Американскую горнолыжницу Линдси Вонн выписали из итальянской больницы спустя неделю после сложного перелома ноги, полученного на Олимпийских играх. Об этом сообщил Reuters.

Ранее Вонн сообщила, что успешно перенесла четвертую операцию и уже может вернуться в США. Спортсменка не жалеет об участии в Играх-2026 и не планирует бросать горные лыжи.

Горнолыжница получила травму 8 февраля вскоре после старта в скоростном спуске на Олимпиаде в Италии. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета.

41-летняя американка 30 января в результате падения получила полный разрыв передней крестообразной связки левого колена на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Несмотря на это, она решила принять участие в Играх.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но вернулась в большой спорт в конце 2024-го.

Она является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира.

Теги
Рената Утяева
Линдси Вонн Горные лыжи Олимпиада-2026
