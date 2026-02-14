Финляндия оспорила золото Клебо в спринте на Олимпиаде

Причина — FIS разрешила норвежцам использовать запрещенный инвентарь и не остановила аналогичное нарушение у американцев

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет (НОК) Финляндии подали официальный протест на итоги мужского спринта классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте НОК.

Соревнование прошло 10 февраля, его победителем стал норвежец Йоханнес Клебо (седьмое олимпийское золото), вторым финишировал американец Бен Огден, третьим — норвежец Оскар Вике. Финн Лаури Вуоринен занял четвертое место.

Как выяснилось после гонки, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила норвежской сервис-бригаде использовать в зоне обслуживания валик для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам. При этом FIS не уведомила об этом исключении другие сборные. Кроме того, представители команды США принесли в зону обслуживания запрещенную жидкость — FIS никак не отреагировала на это нарушение.

Позже FIS принесла извинения и признала, что допустила ошибку, но финская сторона считает это недостаточным.

В жалобе подчеркивается, что FIS нарушила собственные правила и принципы честной игры. «Поведение Норвегии и Соединенных Штатов было явным нарушением пункта 343.12.7 Международного регламента и инструкций, данных на совещании руководителей команд, и FIS не вмешалась», — отмечается в документе.

Финская лыжная ассоциация и НОК требуют скорректировать результаты соревнования таким образом, чтобы «ни один из участников не получил преимущества за счет нелегальных действий».

Исполнительный директор федерации лыжного спорта Финляндии Марлина Валтасола заявила: «Мы хотим привлечь внимание к тому, что правила в спорте высших достижений должны быть одинаковыми для всех и известны каждому. Сама FIS признала, что допустила ошибку, приведшую к недобросовестной конкуренции. Такое поведение неприемлемо, и простое признание или извинение за ошибку не исправит нанесенный ущерб».

Директор олимпийской сборной Финляндии Янне Ханнинен добавил, что Олимпийский комитет поддерживает жалобу и надеется, что другие пострадавшие страны также поднимут этот вопрос.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.