На Олимпиаде в Италии вручили медали Ванкувера и Сочи после бана Устюгова

На Олимпиаде-2026 в Италии наградили биатлонистов, в пользу которых перераспределили медали из-за допинг-бана россиянина Евгения Устюгова. Золото в масс-старте (Ванкувер) вручили французу Фуркаду, а в эстафете (Сочи) — немцам

Мартен Фуркад, Павол Хурайт и Кристоф Зуманн (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо прошла церемония награждения биатлонистов, в пользу которых были перераспределены медали Игр 2010 и 2014 годов после допингового дела Евгения Устюгова. Мероприятие состоялось в перерыве между гонками преследования и транслировалось онлайн-кинотеатром Okko.

Золотую медаль в масс-старте Олимпиады-2010 в Ванкувере вручили французу Мартену Фуркаду. Серебро досталось словаку Паволу Хурайту, бронза — австрийцу Кристофу Зуманну.

За эстафету Сочи-2014 золото получила сборная Германии, серебро — австрийцы, бронза досталась норвежским атлетам.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, присутствовавший на церемонии, заявил: «Мы дали обещание, что не прекратим борьбу за чистых спортсменов, и рады, что мир отметит их место в олимпийской истории». Награды вручала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Евгения Устюгова на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории. Все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14 аннулированы, в том числе золото в масс-старте Ванкувера-2010 и золото в эстафете Сочи-2014 (вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным).

В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии окончательно отклонил апелляцию Устюгова, подтвердив вердикт.