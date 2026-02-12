Австралийский фристайлист Вудс-Топалович завоевал золото Игр в могуле

Серебро досталось канадцу Микаэлю Кингсберри, бронза — японцу Икуме Хорисима

Купер Вудс-Топалович (Фото: David Ramos / Getty Images)

Австралийский фристайлист Купер Вудс-Топалович завоевал золото в могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальной попытке он показал результат 83,71 балла.

Вторым стал канадец Микаэль Кингсбери. Он набрал столько же баллов (83,71), но у австралийца была чуть лучше техника. Третье место завоевал японец Икума Хорисима (83,44).

Могул — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по бугристому склону (трассе с искусственно созданными снежными кочками) с выполнением прыжков на двух трамплинах.

25-летний Вудс завоевал свое первое золото на Играх. Он участвовал в зимних Олимпийских играх 2022 года, где также в могуле, занял 6-е место (78,88).

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.