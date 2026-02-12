Австралийский фристайлист Вудс-Топалович завоевал золото Игр в могуле
Австралийский фристайлист Купер Вудс-Топалович завоевал золото в могуле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финальной попытке он показал результат 83,71 балла.
Вторым стал канадец Микаэль Кингсбери. Он набрал столько же баллов (83,71), но у австралийца была чуть лучше техника. Третье место завоевал японец Икума Хорисима (83,44).
Могул — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по бугристому склону (трассе с искусственно созданными снежными кочками) с выполнением прыжков на двух трамплинах.
25-летний Вудс завоевал свое первое золото на Играх. Он участвовал в зимних Олимпийских играх 2022 года, где также в могуле, занял 6-е место (78,88).
Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России