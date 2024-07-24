Аргентина проиграла в прерванном на два часа матче ОИ из-за отмены гола
Матч сборных Аргентины и Марокко на Олимпиаде был прерван на два часа из-за беспорядков, встречу доиграли без зрителей.
Матч группы B прошел в Сент-Этьене и завершился со счетом 2:1 в пользу марокканцев.
На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Кристиан Медина забил второй гол аргентинцев, после чего болельщики сборной Марокко выбежали на поле, а на газон и в игроков полетели посторонние предметы.
Команды ушли в подтрибунные помещения, однако позднее выяснилось, что матч не завершен, а только приостановлен, отмечает Reuters.
Позднее второй гол Аргентины был отменен из-за офсайда после видеопросмотра, команды вернулись на поле, провели разминку и доиграли еще три минуты и 15 секунд.
В составе сборной Аргентины на Олимпиаде выступают Николас Отаменди, Хулиан Альварес и Херонимо Рульи, которые ранее в июле выиграли Кубок Америки.
Следующий матч команда Хавьера Маскерано 27 июля сыграет с Ираком в Лионе.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс