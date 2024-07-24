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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Аргентина проиграла в прерванном на два часа матче ОИ из-за отмены гола

Аргентина проиграла в прерванном на два часа из-за беспорядков матче Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сборная Аргентины смогла сравнять счет в концовке игры с Марокко, но из-за беспорядков матч приостановили, а потом гол Кристиана Медины отменили из-за офсайда. Команды вернулись на поле спустя два часа ради трех минут
Болельщики сборной Марокко выбежали на поле в матче с Аргентиной на Олимпиаде
Болельщики сборной Марокко выбежали на поле в матче с Аргентиной на Олимпиаде (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Матч сборных Аргентины и Марокко на Олимпиаде был прерван на два часа из-за беспорядков, встречу доиграли без зрителей.

Матч группы B прошел в Сент-Этьене и завершился со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Кристиан Медина забил второй гол аргентинцев, после чего болельщики сборной Марокко выбежали на поле, а на газон и в игроков полетели посторонние предметы.

Команды ушли в подтрибунные помещения, однако позднее выяснилось, что матч не завершен, а только приостановлен, отмечает Reuters.

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Позднее второй гол Аргентины был отменен из-за офсайда после видеопросмотра, команды вернулись на поле, провели разминку и доиграли еще три минуты и 15 секунд.

В составе сборной Аргентины на Олимпиаде выступают Николас Отаменди, Хулиан Альварес и Херонимо Рульи, которые ранее в июле выиграли Кубок Америки.

Следующий матч команда Хавьера Маскерано 27 июля сыграет с Ираком в Лионе.

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Анна Сатдинова
Футбол Олимпиада-2024 сборная Аргентины по футболу
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