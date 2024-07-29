Алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед схваткой с израильтянином на Играх

Алжирца дисквалифицировали на Олимпиаде перед схваткой с израильтянином

Мессауд Дрис провалил взвешивание перед поединком с Тохаром Бутбулем. На Играх в Токио отказ от потенциальной схватки с этим соперником стоил другому алжирцу 10-летней дисквалификации

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Трехкратный чемпион Африки, алжирский дзюдоист Мессауд Дрис был дисквалифицирован перед первой схваткой на Олимпиаде в Париже с израильтянином Тохаром Бутбулем, следует из протокола соревнований.

Как пишет Би-би-си, Дрис провалил взвешивание перед поединком.

Национальный олимпийский комитет Израиля заявил, что Дрис специально не уложился в 73 кг, чтобы его сняли с соревнований, и что такому поведению нет места в спорте.

Следующим соперником Бутбуля будет Хидаят Гейдаров из Азербайджана.

В Токио из-за потенциальной встречи с Бутбулем отказался выступать другой алжирец, Фетхи Нурин. Нурин выразил поддержку Палестине и заявил, что не может проводить схватку с представителем Израиля (Алжир не признает государство Израиль). Дзюдоиста сразу отстранили, а в сентябре того же года дисквалифицировали вместе с тренером на десять лет.

В ноябре МОК предостерег спортсменов от дискриминации соперников из Израиля из-за ситуации в Газе, приведя в пример как раз случай на Играх в Токио.

Бутбуль — бронзовый призер Токио в смешанном командном турнире и вице-чемпион Европы 2021 года.

Из российских дзюдоистов МОК допустил на Игры только четверых, но они отказались ехать в Париж.