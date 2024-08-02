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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Судью по серфингу отстранили от Олимпиады из-за фото со спортсменом

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Австралийского специалиста исключили из судейской коллегии ОИ после совместного снимка с одним из олимпийцев
Австралийский серфер Итан Юинг на Олимпиаде-2024
Австралийский серфер Итан Юинг на Олимпиаде-2024 (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Судья из Австралии Бен Лоу был отстранен от работы на Олимпийских играх из-за фотографии, на которой он приобнял участника Олимпиады, звезду серфинга Итана Юинга. Международная ассоциация серфинга (ISA) лишила Лоу полномочий, после того как снимок попал в Сеть, сообщает ABC.

Для совместного фото в дружеской атмосфере позировали тренер Беде Дарбидж, серфер Итан Юинг и судья Бен Лоу. Кадр, спровоцировавший скандал, на своей странице разместил журналист и серфер из Бразилии Педро Скуби. Фото серфер опубликовал с подписью: «Эти три парня из Straddie (Норт-Страдброк, остров в Австралии. — «РБК Спорт») делают свое дело на Олимпиаде».

Фото: скриншот из аккаунта pedroscooby
Опубликованный Скуби кадр со словами «Эти три парня из Straddie делают свое дело на Олимпиаде»
(Фото: скриншот из аккаунта pedroscooby)

На ОИ-2024 Итан Юинг был (до результатов четвертьфинала 2 августа) потенциальным соперником бразильца Габриэля Медины. Скуби призвал зрителей следить за работой Лоу во время выступлений серферов, сообщает Terra, цитируя журналиста: «Бен Лоу с Итаном, парнем, который, если пройдет, может встретиться с Мадиной в полуфинале. Вы шутите? Это серьезная структура, это Олимпиада, такого не могло произойти. И к тому же, они оба австралийцы, Бен Лоу и Итан Юинг».

Публикация Педро Скуби побудила Международную ассоциацию серфинга (ISA) принять меры. «Судье не следует подобным образом взаимодействовать со спортсменом и его командой», — говорится в заявлении организации. По данным ISA, Лоу был отстранен от должности в соответствии с кодексом поведения ISA и кодексом этики МОК.

В полуфинал олимпийских соревнований по серфингу прошли бразилец Габриэль Медина, Алонсо Корреа из Перу, таитянин Каули Вааст (выступает за сборную Франции) и австралиец Джек Робинсон. В четвертьфинале Робинсон заработал 15.33 балла, обойдя Юинга, набравшего ровно 13 баллов.

Финалы для серфингистов начнутся 3 августа.

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