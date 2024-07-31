Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по Сене
Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х написал, что заплыв триатлонистов по Сене состоялся благодаря достижению невозможного.
«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать».
«Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (регион с центром в Париже), которые смогут купаться, и для биоразнообразия», — добавил президент Франции.
Ранее два тренировочных заплыва по триатлону отменили, а мужские соревнования сдвинули на день из-за загрязнения Сены. В итоге 31 июля стартовали мужские и женские соревнования.
Организаторы отметили, что качество воды в Сене ухудшилось из-за дождей, которые шли несколько дней.
«Это нормально, мы находимся в естественной среде. Шел сильный дождь [во время церемонии открытия 26 июля]. На следующий день также пошел дождь. Это влияет на качество воды», — прокомментировал ситуацию заместитель мэра города по вопросам спорта Пьер Рабадан в эфире радио RMC.
Чиновник отметил, что вскоре состояние воды будет в норме из-за прекращения дождей. С начала июня 80% дней показывают качество воды, пригодное для купания. Она [Сена] реагирует на погодные явления. Мы видим кривые, которые имеют явления загрязнения, но возвращаются в норму через 24–48 часов», — добавил он.
Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.
Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Перед этим район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.
Купание Идальго планировалось еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли. В итоге Бах и Макрон не искупались в Сене.
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