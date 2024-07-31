Макрон фразой «достигли невозможного» отреагировал на заплыв по Сене

Президент Франции отметил, что благодаря усилиям государства за четыре года удалось достичь того, что было невозможно 100 лет. «В Сене можно плавать», — добавил он

Эммануэль Макрон (Фото: Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х написал, что заплыв триатлонистов по Сене состоялся благодаря достижению невозможного.

«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать».

«Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (регион с центром в Париже), которые смогут купаться, и для биоразнообразия», — добавил президент Франции.

Ранее два тренировочных заплыва по триатлону отменили, а мужские соревнования сдвинули на день из-за загрязнения Сены. В итоге 31 июля стартовали мужские и женские соревнования.

Организаторы отметили, что качество воды в Сене ухудшилось из-за дождей, которые шли несколько дней.

«Это нормально, мы находимся в естественной среде. Шел сильный дождь [во время церемонии открытия 26 июля]. На следующий день также пошел дождь. Это влияет на качество воды», — прокомментировал ситуацию заместитель мэра города по вопросам спорта Пьер Рабадан в эфире радио RMC.

Чиновник отметил, что вскоре состояние воды будет в норме из-за прекращения дождей. С начала июня 80% дней показывают качество воды, пригодное для купания. Она [Сена] реагирует на погодные явления. Мы видим кривые, которые имеют явления загрязнения, но возвращаются в норму через 24–48 часов», — добавил он.

Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.

Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Перед этим район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.

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Купание Идальго планировалось еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли. В итоге Бах и Макрон не искупались в Сене.