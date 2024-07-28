Азербайджан пожаловался в МОК из-за церемонии открытия Олимпиады
Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Азербайджана направили совместное письмо в МОК с протестом против «дискриминационных» заявлений телекомментаторов канала France 2 во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады. Об этом сообщает агентство Trend.
Комментаторы, как пишет агентство, в частности, обвинили Азербайджан в столкновениях с Арменией, назвали Армению другом Франции и отметили, что прошлый год запомнился армянскому народу потерей Нагорного Карабаха.
В письме говорится, что такое неуважительное отношение гостелеканала к Азербайджану является нарушением Олимпийской хартии. Азербайджанская сторона предложила МОК выступить с публичным заявлением и протестом в адрес правительства и национального Олимпийского комитета Франции, а также France 2.
В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе военную операцию, по итогам которой республика прекратила свое существование, оттуда началась массовая эвакуация армян, которые составляли более 90% населения региона. В Ереване назвали действия Баку этнической чисткой, но от военного вмешательства воздержались. Азербайджан объявил об интеграции региона в состав страны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после событий в Нагорном Карабахе пообещал и дальше оказывать Армении политическую и гуманитарную поддержку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил, что Франция совершает «антиазербайджанские действия» в Совете Безопасности ООН, Европейском союзе и других институтах и «фактически развязала холодную войну».
Совбез Армении возложил в июне 2024-го ответственность за потерю Нагорного Карабаха на Россию. Москва это обвинение отвергла.
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