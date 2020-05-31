Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы

По его словам, в вопросе проведения парада осталось уточнить «эпидемиологическую модальность». Песков выразил надежду на то, что к дате проведения парада от карантинного режима «уже ничего не останется»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин и гости, в том числе главы других государств, будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить», — отметил Песков.

Он также выразил надежду на то, что ко времени проведения парада «от этого режима [карантинных мероприятий] уже ничего не останется».

В мае источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали, что парад могут провести 24 июня. В этот день он проходил на Красной площади в 1945 году. Позднее Путин назначил парад именно на эту дату. Глава государства поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении мероприятия. 24 июня Путин сделал нерабочим днем.