Парад ко Дню Победы в Минске. Фотогалерея

Всего в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, пограничники, спасатели, сотрудники МВД. Также по центру Минска проехала военная техника (в том числе и танки Т-34-85), а в воздушной части парада были задействованы 36 самолетов и вертолетов