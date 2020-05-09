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Парад ко Дню Победы в Минске. Фотогалерея

В Минске, несмотря на пандемию коронавируса, утром 9 мая прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Всего в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, пограничники, спасатели, сотрудники МВД. Также по центру Минска проехала военная техника (в том числе и танки Т-34-85), а в воздушной части парада были задействованы 36 самолетов и вертолетов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Военнослужащие парадных расчетов в ходе парада на проспекте Победителей
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Участники военного парада в форме времен Великой Отечественной войны 

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Участники военного парада в центре Минска

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Танки Т-34-85 и Т-72БЗМ на военном параде в центре Минска

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Участник военного парада в центре Минска

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Истребители Су-30 во время воздушного парада в Минске

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ветераны, приглашенные на военный парад в центре Минска

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Самолет Ил-76 и истребители в ходе воздушной части военного парада в Минске

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
Участница акции «Бессмертный полк» в Минске
Теги: мультимедиа
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