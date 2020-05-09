Парад ко Дню Победы в Минске. Фотогалерея
В Минске, несмотря на пандемию коронавируса, утром 9 мая прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко
Всего в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, пограничники, спасатели, сотрудники МВД. Также по центру Минска проехала военная техника (в том числе и танки Т-34-85), а в воздушной части парада были задействованы 36 самолетов и вертолетов
Участники военного парада в форме времен Великой Отечественной войны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Участники военного парада в центре Минска
Танки Т-34-85 и Т-72БЗМ на военном параде в центре Минска
Участник военного парада в центре Минска
Истребители Су-30 во время воздушного парада в Минске
Ветераны, приглашенные на военный парад в центре Минска
Самолет Ил-76 и истребители в ходе воздушной части военного парада в Минске