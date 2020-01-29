Песков заявил о сожалении из-за слов Зеленского о СССР и Второй мировой

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не готов ответить на вопрос, останется ли в силе приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Парад Победы в мае 2020 года после его слов о вине СССР в начале Второй мировой войны.Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мне нужно уточнить, пока не готов ответить на этот вопрос», — сказал он и отметил, что высказывания украинского лидера вызывают только «сожаление и непонимание».

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