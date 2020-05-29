Зеленского не пригласили на парад Победы в России

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы стало известно в августе прошлого года. Однако затем президент Украины поддержал позицию Польши, обвинившую СССР в сговоре с нацисткой Германией и развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Россия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, [приглашение] не направлялось», — сказал Песков.

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в конце января Зеленский сделал ряд заявлений на фоне спора между Россией и Польшей, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны. Он поддержал позицию Варшавы, отметив, что к началу войны и холокосту привел «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии.

В Кремле заявления Зеленского сочли оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ и Украины. Чуть позже Песков заявил, что не уверен, останется ли в силе приглашение для Зеленского. Его слова вызывают «сожаление и непонимание», отметил он.