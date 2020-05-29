Зеленского не пригласили на парад Победы в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
Форварды Воронков и Галимов подписали новые контракты с «Ак Барсом» Спорт, 20:35 Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы Общество, 20:30 Путин пообещал обсудить включение ювелиров в список пострадавших отраслей Общество, 20:29 Путин уточнил список угроз со стороны экстремистов Политика, 20:16 Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы Общество, 20:09 Голикова заявила о снижении темпов прироста заболевших COVID в 11,8 раза Общество, 20:06 Российский гроссмейстер Дубов вышел в финал шахматного онлайн-турнира Спорт, 20:05 Как малые предприятия переживают пандемию Партнерский материал, 20:03 Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона Общество, 19:55 ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА Спорт, 19:47 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 19:33 Капитан ЦСКА Кайл Хайнс сообщил об уходе из клуба Спорт, 19:32 Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год Финансы, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17
Политика ,  
0 

Зеленского не пригласили на парад Победы в России

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы стало известно в августе прошлого года. Однако затем президент Украины поддержал позицию Польши, обвинившую СССР в сговоре с нацисткой Германией и развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Россия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, [приглашение] не направлялось», — сказал Песков.

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в конце января Зеленский сделал ряд заявлений на фоне спора между Россией и Польшей, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны. Он поддержал позицию Варшавы, отметив, что к началу войны и холокосту привел «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии.

В Кремле заявления Зеленского сочли оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ и Украины. Чуть позже Песков заявил, что не уверен, останется ли в силе приглашение для Зеленского. Его слова вызывают «сожаление и непонимание», отметил он.

Путин назначил дату парада Победы
Общество
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

Из-за эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин перенес проведение парада Победы на 24 июня — в этот день он прошел на Красной площади в 1945 году.

После объявления новой даты свое присутствие на параде в июне подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, лидер Абхазии Аслан Бжания и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. О том, что он посетит парад Победы в Москве, 29 мая сообщил и президент Сербии Александр Вучич.

Авторы: Полина Химшиашвили, Виктория Полякова
Теги: Владимир Зеленский, парад Победы, приглашение
Материалы по теме
В Минобороны назвали даты проведения репетиций парада Победы в Москве
Общество
Собянин исключил открытый доступ на Красную площадь в день парада Победы
Общество
Первый иностранный президент принял приглашение на парад 24 июня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter