Пандемия коронавируса , 26 мая, 16:09
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Первый иностранный президент принял приглашение на парад 24 июня
Владимир Путин с Касым-Жомартом Токаевым
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать на парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.
Из-за коронавируса Путин поручил перенести подготовку к параду Победы 9 мая. Сегодня, 26 мая, он объявил, что мероприятие пройдет 24 июня. Ранее эту дату называли источники РБК, близкие к Кремлю.
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль не отзывал приглашения на парад главам других государств.
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