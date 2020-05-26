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Первый иностранный президент принял приглашение на парад 24 июня

Владимир Путин ​с Касым-Жомартом Токаевым
Владимир Путин ​с Касым-Жомартом Токаевым (Фото: Kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать на парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Из-за коронавируса Путин поручил перенести подготовку к параду Победы 9 мая. Сегодня, 26 мая, он объявил, что мероприятие пройдет 24 июня. Ранее эту дату называли источники РБК, близкие к Кремлю.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль не отзывал приглашения на парад главам других государств.

Путин назначил дату парада Победы
Общество
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

Материал дополняется.

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