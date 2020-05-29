В Минобороны назвали даты проведения репетиций парада Победы в Москве

Российские военные 8 июня проведут на парадной площадке в подмосковном Алабино первую репетицию парада Победы, который в текущем году в Москве решили провести 24 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков.

Он отметил, что репетиции в Алабино продлятся до 15 июня. Первую репетицию в Москве планируется провести 17 июня.

«На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада», — сказал главком.

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