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Собянин исключил открытый доступ на Красную площадь в день парада Победы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Свободного доступа на парад Победы на Красной площади не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная, конечно, свободного доступа там не будет», — сказал он.

Он выразил надежду, что к 24 июня ситуация с коронавирусом будет лучше.

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

В середине апреля президент России Владимир Путин приостановил подготовку к проведению парада Победы и отложил все мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Впоследствии он сообщил, что парад пройдет 24 июня. Эту же дату называли источники РБК. В этот день в Москве проходил военный парад 1945 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что 24 июня может стать выходным днем. Собянин также отмечал, что Москва готова к репетициям и проведению парада Победы.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус, парад Победы
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