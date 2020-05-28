Собянин исключил открытый доступ на Красную площадь в день парада Победы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Свободного доступа на парад Победы на Красной площади не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Красная площадь имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная, конечно, свободного доступа там не будет», — сказал он.

Он выразил надежду, что к 24 июня ситуация с коронавирусом будет лучше.

В середине апреля президент России Владимир Путин приостановил подготовку к проведению парада Победы и отложил все мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Впоследствии он сообщил, что парад пройдет 24 июня. Эту же дату называли источники РБК. В этот день в Москве проходил военный парад 1945 года.