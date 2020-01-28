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Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой

К началу Второй мировой и Холокосту привел «сговор тоталитарных режимов», считает украинский президент. Он призвал страны мира «не молчать, как это было в 1939 году» и объединиться, чтобы не допустить подобного в будущем
Владимир Зеленский (Фото: EPA / Gian Ehrenzeller / ТАСС )

Киев поддерживает позицию Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, передает Страна.ua.

По словам украинского президента, Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Зеленский считает, что именно это привело к началу второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Выступая на брифинге, украинский лидер призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году». «Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — заявил он.

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Также Зеленский считает, что все страны мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий, передает «Интерфакс-Украина».

Говоря об отношениях Киева и Варшавы, украинский президент заявил, что стороны смогли «снизить градус эмоций относительно прошлого». «Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет», — сообщил он и добавил, что в будущем планируется ряд совместных мероприятий, в том числе визит Дуды на Украину.

Украина и ранее выражала поддержку позиции Польши, которая касается Второй мировой войны. 9 января польский сейм постановил, что к ее началу привели «политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза» и заключение пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году.

Премьер Польши Матеуш Моравецки ранее заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом и обвинил современные власти России в попытках оправдать сталинизм. По мнению Моравецки, россияне, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживает правды».

В декабре прошлого года Путин, осуждая приуроченную к 80-летию Второй мировой войны резолюцию Европарламента, заявил, что войну спровоцировал мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией, который подразумевал передачу Германии чехословацкой Судетской области. Говоря о пакте Молотова - Риббентропа, президент отметил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», забрав себе два района.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, Польша, Вторая мировая война
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