Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой

К началу Второй мировой и Холокосту привел «сговор тоталитарных режимов», считает украинский президент. Он призвал страны мира «не молчать, как это было в 1939 году» и объединиться, чтобы не допустить подобного в будущем

Владимир Зеленский (Фото: EPA / Gian Ehrenzeller / ТАСС )

Киев поддерживает позицию Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, передает Страна.ua.

По словам украинского президента, Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Зеленский считает, что именно это привело к началу второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Выступая на брифинге, украинский лидер призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году». «Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — заявил он.

Также Зеленский считает, что все страны мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий, передает «Интерфакс-Украина».