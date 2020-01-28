Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой
Киев поддерживает позицию Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, передает Страна.ua.
По словам украинского президента, Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Зеленский считает, что именно это привело к началу второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
Выступая на брифинге, украинский лидер призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году». «Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — заявил он.
Также Зеленский считает, что все страны мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий, передает «Интерфакс-Украина».