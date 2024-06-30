Акунин сообщил о блокировке Роскомнадзором его книжного магазина BAbook

Поводом для блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой РКС ранее усмотрел запрещенную информацию. Ее не стали удалять с сайта

Борис Акунин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов), где в том числе можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.

Как уточнил Акунин, поводом для блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) ранее усмотрел запрещенную к распространению в России информацию. По словам писателя, несколько дней назад Роскомнадзор потребовал убрать эту книгу из магазина BAbook, угрожая в противном случае заблокировать доступ к сайту на территории России.

«Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению со стороны организации, которая в демократическом мире имеет репутацию преступной. Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — сообщил писатель.

Роман «Наследие» стал заключительной частью трилогии Сорокина о докторе Гарине. Первую книгу он опубликовал в 2010 году. Главные события разворачиваются после ядерной войны. Але и Оле — дети Гарина, которые столкнулись с жесткими реалиями постапокалиптического мира. Группа российских общественников в январе потребовала СК проверить «Наследие» на пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Они сравнили антиутопию с насмешкой над участниками военной операции на Украине. Сорокин в ответ на критику романа говорил, что литература — это «свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей». Целями критиков он назвал пиар и возможность влияния на издательский бизнес.

Акунин — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Он уже многие годы живет за границей, неоднократно выступал с критикой военной операции на Украине. В прошлом году СК завел против писателя уголовное дело по статьям о «фейках» про российскую армию и оправдании терроризма.

Этому предшествовало появление в интернете разговора литератора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), где те от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко спрашивали Акунина о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Писатель тогда в том числе заявил о трудностях при сборе денег на военную помощь Киеву. «Мы сражаемся с опасностью, которая угрожает нам всем, угрожает всему миру. Я остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы», — сказал он тогда. Впоследствии Акунин назвал разговор провокацией.

В России Акунин объявлен в розыск, заочно арестован и включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Книги писателя еще в прошлом году начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.