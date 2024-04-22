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АСТ остановила продажу книги Владимира Сорокина

Издательство АСТ остановило продажу трех книг Сорокина, Каннингема и Болдуина
Владимир Сорокин
Владимир Сорокин (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Издательская группа «АСТ» остановила продажи трех книг, включая их электронные версии: «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Об этом сообщается в телеграм-канале АСТ.

Издательство подчеркнуло, что книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС). «Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи», — рассказали в АСТ.

РБК отправил запрос в РКС.

Ранее Forbes со ссылкой на пресс-службу АСТ сообщил, что издательство направит роман «Наследие» на экспертизу на фоне жалоб общественников.По их мнению, в книге есть «пропаганда ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена)» и «пропаганда насилия над детьми», писал Mash.

Закон, который установил запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года.

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