Акунин получил британскую премию

Получая награду, Акунин отметил, что является автором, не имеющим права публиковаться в собственной стране. В России против писателя завели уголовное дело, после этого крупные сети сняли с продажи его книги

Борис Акунин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов) получил премию Freedom to Publish («Свобода публикации»), вручаемую за противостояние цензуре, на British Book Awards 2024. Церемония прошла в Лондоне 13 мая.

Издательство The Bookseller, которое организует премию, отмечает, что Акунин является «одним из самых читаемых российских романистов, но не может вернуться в свою страну из-за критики боевых действий на Украине.

Премию Акунину вручала волонтер Назарин Захари-Рэтклиф, которая несколько лет провела в иранской тюрьме по обвинению в заговоре с целью свержения действующей власти в Тегеране. Ее освободили в 2022 году.

Акунин назвал огромной честью получить премию. «И еще мне очень грустно, потому что я российский автор, не имеющий права публиковаться в своей собственной стране. Я мечтаю о том, чтобы наступили времена, когда нигде в мире не будет необходимости в этой награде, времена, когда Freedom to Publish станет историей», — сказал он.

Писатель, комментируя получение премии, в своем телеграм-канале отметил, что он «внезапно попал на Западе в положение геройского борца за свободу», каковым, по его мнению, он совершенно не является.

Акунин последние годы живет за границей, он выступил против военной операции на Украине.

В прошлом году Следственный комитет России завел против писателя уголовное дело по статьям о «фейках» про российскую армию и оправдании терроризма. Этому предшествовало появление в интернете разговора литератора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), где те от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко спрашивали Акунина о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Писатель называл разговор провокацией.

Акунин в России объявлен в розыск, заочно арестован и включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Книги писателя начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.