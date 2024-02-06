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Военная операция на Украине ,  
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Басманный суд заочно арестовал Акунина

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Акунина по делу о фейках об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Писателя обвиняют по двум статьям УК — публичные призывы к террористической деятельности и распространение фейков об армии. Дело против него завели в декабре, Акунин объявлен в международный розыск
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Басманный суд Москвы избрал заочный арест сроком на два месяца для писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, Минюст России внес его в реестр иностранных агентов), сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Писателя обвиняют по двум статьям УК — публичные призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2, лишение свободы на срок от пяти до семи лет) и распространение фейков о вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, от пяти до десяти лет).

Акунин находится за пределами России и объявлен в международный розыск.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году. В 2022-м «Литрес» назвал Акунина самым популярным автором (по выручке).

В декабре прошлого года против Акунина возбудили уголовное дело по двум статьям — об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Дело завели после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали записи двух разговоров с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. Пранкеры спрашивали писателя о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Он назвал разговор провокацией.

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В том же месяце Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов, а в январе Минюст признал его иноагентом. Ведомство заявило, что писатель «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также вооруженных сил».

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«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном [возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида», запрещенную в России], которому выписали тикет за неправильную парковку», — написал в ответ Акунин в телеграм-канале.

После этого театры начали снимать с репертуара спектакли по книгам Акунина, а в декабре издательство АСТ объявило о своем решении приостановить распространение его произведений.

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Андрей Гатинский, Елена Чернышова
Борис Акунин заочный арест Басманный суд
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