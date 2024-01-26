Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие»

Ранее инициативная группа усмотрела в произведении пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола и пожаловалась в прокуратуру. Издательство АСТ обещало отправить роман на экспертизу

Владимир Сорокин (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Критики романа «Наследие» выхватывают из него отрывки, навешивают «нужные» ярлыки и возбуждают общественность и следственные органы, в 2002 году такие же «лжепатриоты» пожаловались в прокуратуру на «Голубое сало», заявил автор произведений Владимир Сорокин. Так он прокомментировал обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола.

«Шумиха, поднятая группой доносчиков, заставляет меня вспомнить 2002-й, когда такие же лжепатриоты послали донос в прокуратуру на роман «Голубое сало». Методы тех доносчиков и нынешних одинаковы — выхватить куски из романа, навесить нужные ярлыки: «порнография, пропаганда ЛГБТ, педофилия, смена пола (где же это, интересно?), антироссийские ценности», возбудить общественность (как можно писать такое?) и следственные органы (накажите! запретите!)», — приводит его заявление издание «Горький».

Верховный суд 30 ноября по иску Минюста признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его на территории страны. Ведомство усмотрело в деятельности ЛГБТ-сообщества «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». До этого, в декабре 2022 года, президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

Сорокин назвал фантастическими оба свои романа, так как речь в них идет о будущем мире. Он предположил, что негативная реакция на произведения была вызвана боязнью будущего как такового. Писатель назвал целями критиков пиар, продвижение по карьерной лестнице и возможность влияния на издательский бизнес.

«Литература — свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе, без цензуры и союзов писателей. Ярлык порнографии к подлинно свободной литературе не пристает: попытки засудить авторов «Улисса», «Лолиты», «Тропика Рака» провалились. Нынче только культурный дикарь может обозвать маркиза де Сада порнографом», — отметил Сорокин.

Писатель подчеркнул, что действие в романе «Наследие» происходят спустя 20 лет после событий, описанных в «Докторе Гарине», поэтому главные герои — близнецы Аля и Оле — не являются детьми. Соответственно, по его словам, утверждения о «насилии над детьми» — это ложь. На обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений Сорокин ответил, что ситуация в мире «гораздо жестче самой жестокой литературы», и он каждый раз задается вопросом о том, почему люди не могут обойтись без насилия.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о жалобе общественников на наличие в «Наследии» пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Инициативная группа подала соответствующее заявление в правоохранительные органы и ведет сбор подписей за проведение проверки СК. Они сравнивают антиутопию с насмешкой над участниками военной операции на Украине. Проверить также требуют выпустившее книгу издательство АСТ, которое ранее обещало направить роман на экспертизу.

Роман «Наследие» стал заключительной частью трилогии Сорокина о докторе Гарине. Первую книгу он опубликовал в 2010 году. Главные события разворачиваются после ядерной войны. Але и Оле — дети Гарина, которые столкнулись с жесткими реалиями постапокалиптического мира. АСТ выпустило роман в конце 2023 года.

Сорокин является автором 11 романов, а также ряда рассказов, повестей, киносценариев и пьес. В русской литературе он представляет направления концептуализма и соц-арта. Писатель становился лауреатом премий «НОС», Андрея Белого, «Большая книга», а также номинантом Международной Букеровской премии. Сорокин уехал из страны, сейчас он проживает в Берлине.