 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие»

Писатель Владимир Сорокин назвал критиков его романа «Наследие» лжепатриотами
Ранее инициативная группа усмотрела в произведении пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола и пожаловалась в прокуратуру. Издательство АСТ обещало отправить роман на экспертизу
Владимир Сорокин
Владимир Сорокин (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Критики романа «Наследие» выхватывают из него отрывки, навешивают «нужные» ярлыки и возбуждают общественность и следственные органы, в 2002 году такие же «лжепатриоты» пожаловались в прокуратуру на «Голубое сало», заявил автор произведений Владимир Сорокин. Так он прокомментировал обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола.

«Шумиха, поднятая группой доносчиков, заставляет меня вспомнить 2002-й, когда такие же лжепатриоты послали донос в прокуратуру на роман «Голубое сало». Методы тех доносчиков и нынешних одинаковы — выхватить куски из романа, навесить нужные ярлыки: «порнография, пропаганда ЛГБТ, педофилия, смена пола (где же это, интересно?), антироссийские ценности», возбудить общественность (как можно писать такое?) и следственные органы (накажите! запретите!)», — приводит его заявление издание «Горький».

Верховный суд 30 ноября по иску Минюста признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его на территории страны. Ведомство усмотрело в деятельности ЛГБТ-сообщества «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». До этого, в декабре 2022 года, президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

Сорокин назвал фантастическими оба свои романа, так как речь в них идет о будущем мире. Он предположил, что негативная реакция на произведения была вызвана боязнью будущего как такового. Писатель назвал целями критиков пиар, продвижение по карьерной лестнице и возможность влияния на издательский бизнес.

«Литература — свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе, без цензуры и союзов писателей. Ярлык порнографии к подлинно свободной литературе не пристает: попытки засудить авторов «Улисса», «Лолиты», «Тропика Рака» провалились. Нынче только культурный дикарь может обозвать маркиза де Сада порнографом», — отметил Сорокин.

Писатель подчеркнул, что действие в романе «Наследие» происходят спустя 20 лет после событий, описанных в «Докторе Гарине», поэтому главные герои — близнецы Аля и Оле — не являются детьми. Соответственно, по его словам, утверждения о «насилии над детьми» — это ложь. На обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений Сорокин ответил, что ситуация в мире «гораздо жестче самой жестокой литературы», и он каждый раз задается вопросом о том, почему люди не могут обойтись без насилия.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о жалобе общественников на наличие в «Наследии» пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Инициативная группа подала соответствующее заявление в правоохранительные органы и ведет сбор подписей за проведение проверки СК. Они сравнивают антиутопию с насмешкой над участниками военной операции на Украине. Проверить также требуют выпустившее книгу издательство АСТ, которое ранее обещало направить роман на экспертизу.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Роман «Наследие» стал заключительной частью трилогии Сорокина о докторе Гарине. Первую книгу он опубликовал в 2010 году. Главные события разворачиваются после ядерной войны. Але и Оле — дети Гарина, которые столкнулись с жесткими реалиями постапокалиптического мира. АСТ выпустило роман в конце 2023 года.

Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ
Политика
Владимир Сорокин
Сорокин является автором 11 романов, а также ряда рассказов, повестей, киносценариев и пьес. В русской литературе он представляет направления концептуализма и соц-арта. Писатель становился лауреатом премий «НОС», Андрея Белого, «Большая книга», а также номинантом Международной Букеровской премии. Сорокин уехал из страны, сейчас он проживает в Берлине.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Владимир Сорокин роман критика
Материалы по теме
Роман Сорокина отправят на экспертизу после жалоб на пропаганду ЛГБТ
Политика
Издательство «Эксмо» оштрафовали на ₽900 тыс. за пропаганду ЛГБТ
Политика
Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. Что это значит
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
Отток средств из биткоин-ETF и тарифы для майнеров. События недели Крипто, 17:40
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 17:39
Как досрочно включить свой дом в программу капремонта по новому закону РБК+, 17:39
Организаторы «Игр Будущего» сформировали команду из 2 тыс. волонтеров Отрасли, 17:36
Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена Политика, 17:36
Эстония одобрила экстрадицию основателей криптопирамиды HashFlare в США Крипто, 17:26
Голкипер «Салавата» извинился за мат в прямом эфире после матча КХЛ Спорт, 17:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Первая женщина-глава системно значимого банка покинет свой пост Финансы, 17:23
FT узнала о планах Илона Маска привлечь $6 млрд для своего ИИ-стартапа Инвестиции, 17:21
Суд в Москве арестовал «сотрудничавшего» с иностранным государством Политика, 17:17
Денежный вопрос: как говорить о финансах в паре Pro, 17:13
Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие» Общество, 17:13
Графен, спутник, нейросети: главные российские достижения науки и техники Тренды, 17:10
РЖД увеличат количество пассажирских поездов в Калининград Общество, 17:02