МВД объявило в розыск Бориса Акунина

В декабре Акунин стал фигурантом двух уголовных дел, которые завели после его разговора с пранкерами. Крупнейшие книжные магазины перестали продавать его произведения, его имя снимают с афиш театральных спектаклей

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов), информация о нем появилась в базе разыскиваемых лиц.

Последние годы Акунин живет за пределами России.

В декабре против Акунина возбудили уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Тогда же Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Внесенные в него люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живет за границей, уехал из России в 2014 году. В 2022-м «Литрес» назвал Акунина самым популярным автором (по выручке). Дело против него возбудили после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали записи двух разговоров с писателем. От имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко они задавали Акунину вопросы о военном конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Акунин назвал беседу провокацией.

15 декабря издательство АСТ сообщило, что приостановит распространение книг Акунина, а также Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). Его книги перестали продавать «Читай-город» и магазин электронных книг «Литрес», а Российский академический молодежный театр в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям.