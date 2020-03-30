Кремль счел вторичным экономический ущерб из-за карантина

Первостепенная задача властей — это сохранить здоровье россиян, в том числе тех, кто не может вернуться из-за границы, сообщили в Кремле. Для их вывоза Минтранс и МИД «работают не покладая рук», добавили там

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Сейчас любые просчеты экономического ущерба из-за введения карантина в регионах России вторичны, главная задача — сохранить здоровье людей, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отвечал на вопрос о том, просчитывали ли власти ущерб от введения карантина.

Также пресс-секретаря президента спросили, что удерживает Кремль от введения режима ЧП. «Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считаются наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — ответил на это Песков.

Он также сказал, что Минтранс и МИД «работают не покладая рук» для вывоза оставшихся за рубежом россиян, которые пока не могут вернуться в Россию из-за закрытия границ. «Это очень важное и ответственное направление работы. Очень эффективно работают наши соответствующие ведомства», — отметил представитель президента.