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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль счел вторичным экономический ущерб из-за карантина

Первостепенная задача властей — это сохранить здоровье россиян, в том числе тех, кто не может вернуться из-за границы, сообщили в Кремле. Для их вывоза Минтранс и МИД «работают не покладая рук», добавили там
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Сейчас любые просчеты экономического ущерба из-за введения карантина в регионах России вторичны, главная задача — сохранить здоровье людей, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отвечал на вопрос о том, просчитывали ли власти ущерб от введения карантина.

Также пресс-секретаря президента спросили, что удерживает Кремль от введения режима ЧП. «Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считаются наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — ответил на это Песков.

Он также сказал, что Минтранс и МИД «работают не покладая рук» для вывоза оставшихся за рубежом россиян, которые пока не могут вернуться в Россию из-за закрытия границ. «Это очень важное и ответственное направление работы. Очень эффективно работают наши соответствующие ведомства», — отметил представитель президента.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта
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Из-за эпидемии коронавируса в России больше всего, в частности, пострадали транспортная и туристическая сферы, а также сферы культуры и общепита, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что им правительство окажет первоочередную поддержку.

Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж
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За прошедшие сутки в стране стало известно о еще 302 заразившихся коронавирусом. Впервые случаи заболевания были зарегистрированы в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, в Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Общее количество заразившихся в стране выросло до 1836 человек. Кроме того, 30 марта стало известно о еще двух смертях пациентов с коронавирусом — во Владимирской области, где это первый подобный случай, и в Москве. Таким образом, число умерших в России с COVID-2019 увеличилось до 11.

В ходе борьбы с эпидемией Москва и Подмосковье запретили жителям выходить из дома без особой необходимости. Вслед за ними 30 марта режим самоизоляции ввели власти Калининградской области, также до конца дня он будет действовать и в Якутии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Полина Химшиашвили, Виктория Полякова, Мария Лисицына
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, коронавирус, экономический ущерб
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