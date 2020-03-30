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Пандемия коронавируса ,  
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В Калининградской области ввели режим самоизоляции

Ранее такой режим ввели Москва, Московская и Мурманская области, также ограничили передвижение граждан в Чечне. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил остальным регионам проработать введение аналогичных мер
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Калининградской области вводится режим самоизоляции, обязательный для всех граждан, сообщил губернатор области Антон Алиханов, передает «РБК Калининград».

Мера начнет действовать с полуночи 31 марта, предполагаемое окончание срока действия ограничений — 5 апреля, однако их могут продлить.

Жителям области запрещено покидать дома, кроме как для того, чтобы пойти на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также вынести мусор и выгулять домашних животных. За соблюдением этих требований будут следить сотрудники МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и местной администрации.

Первыми из регионов режим полной самоизоляции ввели Москва и Московская область. Ограничения на перемещение граждан в Москве начали действовать с 30 марта, в Подмосковье — с вечера 29 марта.

Кроме запрета на выход из дома, жителям двух регионов также предписано соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Власти пообещали позже привести в действие систему, отслеживающую соблюдение этих ограничений, а также ввести наказания за нарушение условий самоизоляции.

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Помимо этого был разработан ряд поддерживающих мер для жителей Москвы и Московской области. Пациенты, проходящие лечение от коронавируса на дому, а также медики, задействованные в мероприятиях по борьбе с вирусом, бесплатно получат лекарства, также будет выплачено пособие тем, кто потерял работу.

Позже по примеру Москвы и Подмосковья режим обязательной самоизоляции ввела Мурманская область. Также ограничения на передвижение граждан были введены в Чечне.

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил остальные регионы обратить внимание на эти меры и проработать их введение на своей территории. Он назвал эти меры логичным продолжением политики президента Владимира Путина.

На прошлой неделе Путин объявил о том, что с 30 марта начнется нерабочая неделя для того, чтобы противодействовать распространению вируса в стране.

По последним данным, в России выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения. В Москве было зарегистрировано 1226 больных, в Московской области — 119, в Санкт-Петербурге — 50. Всего умерли девять человек, у которых был выявлен коронавирус, из них шесть — в Москве.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
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