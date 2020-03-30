В Калининградской области ввели режим самоизоляции

Ранее такой режим ввели Москва, Московская и Мурманская области, также ограничили передвижение граждан в Чечне. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил остальным регионам проработать введение аналогичных мер

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В Калининградской области вводится режим самоизоляции, обязательный для всех граждан, сообщил губернатор области Антон Алиханов, передает «РБК Калининград».

Мера начнет действовать с полуночи 31 марта, предполагаемое окончание срока действия ограничений — 5 апреля, однако их могут продлить.

Жителям области запрещено покидать дома, кроме как для того, чтобы пойти на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также вынести мусор и выгулять домашних животных. За соблюдением этих требований будут следить сотрудники МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и местной администрации.

Первыми из регионов режим полной самоизоляции ввели Москва и Московская область. Ограничения на перемещение граждан в Москве начали действовать с 30 марта, в Подмосковье — с вечера 29 марта.

Кроме запрета на выход из дома, жителям двух регионов также предписано соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Власти пообещали позже привести в действие систему, отслеживающую соблюдение этих ограничений, а также ввести наказания за нарушение условий самоизоляции.