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Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

Пациент не учитывался в общей статистике, поскольку на момент поступления в больницу с пневмонией у него еще не выявили коронавирус. Точную причину смерти установят после вскрытия
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во Владимирской области умер пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — сообщили в ведомстве. Точную причину смерти там пообещали назвать после изучения тела патологоанатомом.

В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что пациенту было 48 лет.

Это первый случай смерти больного COVID-19 в регионе. По последним данным, во Владимирской области было всего два случая заражения, под наблюдением находились 2063 человека.

О смерти пациента с пневмонией во Владимирской области писало местное издание «Proгород». По его данным, мужчина умер на прошлой неделе в Центральной городской больнице города Коврова. Его госпитализировали с пневмонией и при поступлении в больницу взяли у него тест на коронавирус. Результаты теста оказались сомнительны, из-за этого было проведено повторное тестирование, которое и показало то, что он был заражен.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в области в последние сутки. Всего по России за сутки выявили 302 случая заражения, 212 из них в Москве. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 71 из 85 регионов страны. Общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836, девять человек умерли. Накануне еще одной жертвой коронавирусной пневмонии стал житель Псковской области.

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Общество

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимирская область, коронавирус
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