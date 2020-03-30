Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

Пациент не учитывался в общей статистике, поскольку на момент поступления в больницу с пневмонией у него еще не выявили коронавирус. Точную причину смерти установят после вскрытия

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во Владимирской области умер пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — сообщили в ведомстве. Точную причину смерти там пообещали назвать после изучения тела патологоанатомом.

В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что пациенту было 48 лет.

Это первый случай смерти больного COVID-19 в регионе. По последним данным, во Владимирской области было всего два случая заражения, под наблюдением находились 2063 человека.

О смерти пациента с пневмонией во Владимирской области писало местное издание «Proгород». По его данным, мужчина умер на прошлой неделе в Центральной городской больнице города Коврова. Его госпитализировали с пневмонией и при поступлении в больницу взяли у него тест на коронавирус. Результаты теста оказались сомнительны, из-за этого было проведено повторное тестирование, которое и показало то, что он был заражен.