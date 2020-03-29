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Пандемия коронавируса ,  
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Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж

В России с 28 марта по 5 апреля решением президента Владимира Путина в рамках борьбы с распространением коронавируса введены девятидневные выходные. Как выглядят сегодня улицы российских городов — в фоторепортаже РБК.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Международный деловой центр «Москва-Сити», Москва
Фото: Кирилл Жуков / AP
Верующие в Московской соборной мечети, Москва
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Решением московских властей городские парки, в том числе ЦПКиО имени М.Горького, закрыты для посещения
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме и респираторе во время дезинфекции детской площадки, Москва
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Пустая парковка у магазина «МЕГА Химки», Москва
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Ресторан McDonald's, Санкт-Петербург
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Березовый сад, Санкт-Петербург. Как и в Москве, парки Санкт-Петербурга закрыты для посещений
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Рынок в городе Омске
 
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Пляж в Геленджике. С 28 марта власти Кубани приостанавливают бронирование и заселение граждан в гостиницы и санатории
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Магазин IKEA в торговом центре «Мега», Казань. Власти Татарстана приняли решение приостановить работу торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, расположенных в них
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Дендропарк, Новосибирск
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Закрытый зал фастфуд кафе, Новосибирск
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Горнолыжный курорт «Красная поляна» в Сочи. Из-за угрозы коронавируса крупные горнолыжные курорты, отели и санатории на юге России приостанавливают прием отдыхающих, все развлекательные мероприятия отменены
Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Проспект Ленина в Петрозаводске. До 4 апреля в городе не будет работать общественный транспорт
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости
Объявление о закрытии ресторана во Владикавказе
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Отдыхающие на набережной в Сочи
Теги: мультимедиа, коронавирус
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