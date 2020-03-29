Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж

В России с 28 марта по 5 апреля решением президента Владимира Путина в рамках борьбы с распространением коронавируса введены девятидневные выходные. Как выглядят сегодня улицы российских городов — в фоторепортаже РБК.

Международный деловой центр «Москва-Сити», Москва

Верующие в Московской соборной мечети, Москва

Решением московских властей городские парки, в том числе ЦПКиО имени М.Горького, закрыты для посещения

Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме и респираторе во время дезинфекции детской площадки, Москва

Пустая парковка у магазина «МЕГА Химки», Москва

Ресторан McDonald's, Санкт-Петербург

Березовый сад, Санкт-Петербург. Как и в Москве, парки Санкт-Петербурга закрыты для посещений

Рынок в городе Омске



Пляж в Геленджике. С 28 марта власти Кубани приостанавливают бронирование и заселение граждан в гостиницы и санатории

Магазин IKEA в торговом центре «Мега», Казань. Власти Татарстана приняли решение приостановить работу торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, расположенных в них

Дендропарк, Новосибирск

Закрытый зал фастфуд кафе, Новосибирск

Горнолыжный курорт «Красная поляна» в Сочи. Из-за угрозы коронавируса крупные горнолыжные курорты, отели и санатории на юге России приостанавливают прием отдыхающих, все развлекательные мероприятия отменены

Проспект Ленина в Петрозаводске. До 4 апреля в городе не будет работать общественный транспорт

Объявление о закрытии ресторана во Владикавказе