В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло более чем до трехсот в сутки. Согласно сообщению оперативного штаба по борьбе с болезнью, за предыдущие сутки в стране подтверждено 302 случая заражения, в том числе 212 — в Москве. Кроме того, случаи заражения COVID-19 выявлены еще в 34 регионах:

15 — в Коми;

8 — в Санкт-Петербурге;

7 — в Московской области;

5 — в Бурятии;

4 — в Архангельской области;

по 3 — в Белгородской, Кировской и Псковской областях, Адыгее и Дагестане;

по 2 — во Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Рязанской, Саратовской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и Марий Эл, а также Красноярском и Пермском краях;

по 1 — в Иркутской, Калининградской, Калужской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Тверской и Тульской областях, Калмыкии и Хакасии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.

Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.

За сутки в России зафиксирован один случай смерти от коронавируса: умер больной в Псковской области. Ранее от COVID-19 в России умерло еще восемь человек.