Власти Якутии введут режим самоизоляции до конца дня

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Республика Саха (Якутия) готовится к введению режима самоизоляции после того, как четыре региона уже ввели эти меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом РБК сообщил источник, близкий к региональным властям.

«Указ готовится, проект пишем, ждем сегодня», — сказал собеседник РБК. В пресс-службе главы Якутии Айсена Николаева отказались от комментариев до выхода указа.

Информацию о готовящемся указе главы Якутии о введении режима изоляции подтвердил второй собеседник РБК, близкий к главе республики. С большой вероятностью речь идет об изменениях в указ главы о повышенной готовности в республике, отметил он, поэтому ждать решения от федеральных властей не потребуется. По его словам, указ будет выпущен до 23:00 по местному времени (до 17:00 мск).

По последним данным, на территории Якутии выявлено 15 случаев заражения корнавирусной инфекцией.