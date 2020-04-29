В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

У всех них был подтвержден диагноз пневмония. С начала пандемии общее число умерших в столице, у которых выявили коронавирус, выросло до 611

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 611. Максимальное суточное число жертв коронавирусной инфекции было зафиксировано накануне, 28 апреля — в Москве умерли 67 человек.

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Как сообщили в оперштабе утром 29 апреля, за последние 24 часа в городе выявили 2220 новых случаев заболевания COVID-19, всего в столице зафиксировано 50 646 инфицированных. Во всей России с начала эпидемии число заболевших выросло до 99 399, скончались 972 человека.

28 апреля президент Владимир Путин заявил, что распространение заболевания в стране удалось затормозить, однако ситуация с коронавирусом остается сложной и Россия выходит на новый, самый напряженный этап борьбы с эпидемией. Он объявил, что нерабочие дни в стране будут продлены до 11 мая включительно, а затем подписал соответствующий указ.