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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

У всех них был подтвержден диагноз пневмония. С начала пандемии общее число умерших в столице, у которых выявили коронавирус, выросло до 611
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 611. Максимальное суточное число жертв коронавирусной инфекции было зафиксировано накануне, 28 апреля —  в Москве умерли 67 человек.

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Как сообщили в оперштабе утром 29 апреля, за последние 24 часа в городе выявили 2220 новых случаев заболевания COVID-19, всего в столице зафиксировано 50 646 инфицированных. Во всей России с начала эпидемии число заболевших выросло до 99 399, скончались 972 человека.

28 апреля президент Владимир Путин заявил, что распространение заболевания в стране удалось затормозить, однако ситуация с коронавирусом остается сложной и  Россия выходит на новый, самый напряженный этап борьбы с эпидемией. Он объявил, что нерабочие дни в стране будут продлены до 11 мая включительно, а затем подписал соответствующий указ.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил на этот же срок ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии. В частности, в городе будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Объясняя необходимость продлить режим самоизоляции, Собянин отмечал, что это даст возможность понять, как развивается эпидемия.

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
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Владимир Ефимов

Ограничения, введенные из-за нерабочих дней, не коснулись непрерывно действующих организаций, продуктовых магазинов, аптек и больниц, коммунальных, ремонтных, экстренных служб и органов власти. Власти Москвы вместе с Роспотребнадзором готовят план постепенного выхода из этого режима для всех отраслей, в первую очередь смягчение затронет строительную отрасль и промышленность, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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