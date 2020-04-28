Путин заявил о «верхней планке» риска заражения коронавирусом в России

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Риски заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в России «выходят на новую планку», заявил в ходе обращения к нации президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал РБК.

По словам главы государства, распространение заболевания в стране удалось затормозить, и число новых случаев инфицирования стабилизировалось. В то же время, указал он, ситуация с коронавирусом остается сложной и пик заболеваемости в России еще не пройден.

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