Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Карантинные меры в Москве продлены до 11 мая включительно, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также ограничил время проведения шумных ремонтных работ в квартирах четырьмя часами в день

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить в столице режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Как бы сложно ни было принимать такое решение — сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве. На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома», — написал мэр.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — заявил Собянин.

Кроме того, мэр заявил, что в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроки для школьников проводиться не будут.