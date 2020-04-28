Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить в столице режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом он сообщил в своем личном блоге.
«Как бы сложно ни было принимать такое решение — сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве. На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома», — написал мэр.
«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — заявил Собянин.
Кроме того, мэр заявил, что в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроки для школьников проводиться не будут.
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