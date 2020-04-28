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Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Карантинные меры в Москве продлены до 11 мая включительно, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также ограничил время проведения шумных ремонтных работ в квартирах четырьмя часами в день
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить в столице режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Как бы сложно ни было принимать такое решение — сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве. На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома», — написал мэр.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших», — заявил Собянин.

Кроме того, мэр заявил, что в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроки для школьников проводиться не будут.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Шумные ремонтные работы в жилых домах можно будет проводить не более четырех часов в день. «Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина», — говорится в обращении Собянина.

«За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на «удаленке», в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы. Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены», — пояснил свое решение мэр.

Ранее о продлении ограничительных мер в стране до 11 мая заявил президент Владимир Путин, позже он подписал соответствующий указ.

Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая
Политика

Путин также поручил правительству подготовить поэтапный план выхода из режима карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. План должен быть готов к 5 мая, руководители регионов могут начинать ослабление ограничительных мер уже с 12 мая в зависимости от эпидемиологической обстановки.

На совещании с президентом Собянин также выступил за продление режима самоизоляции в Москве. «Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — заявил выступавший после Путина Собянин. Он пояснил, что продление такого режима даст возможность понять, как развивается эпидемия, и принять взвешенное решение.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сергей Собянин, самоизоляция, Москва
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