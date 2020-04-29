Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

По словам заместителя мэра Москвы, первыми из-под ограничений будут выводить строительство и промышленность, которые являются основными драйверами экономики

Владимир Ефимов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн. А в вынужденный простой вынуждены были уйти 1,5–2 млн человек.

«В первую очередь это и общественное питание, и бытовые услуги, и вся культурно-просветительская деятельность, и спорт. Всего порядка полутора–двух миллионов человек ушло в вынужденный простой», — сказал заместитель мэра.

Он отметил, что за первые три месяца выручка разных столичных компаний по сравнению с прошлым годом выросла на 25–30%. Учитывая, что в апреле выручка в некоторых отраслях упала до 50%, накопленные доходы все равно выше прошлогодних на 10–15%.

Ефимов отметил, что для поддержки пострадавших отраслей были приняты решения, которые позволяют минимизировать фиксированные затраты компаний и отложить их на более поздний срок.