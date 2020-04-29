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Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

По словам заместителя мэра Москвы, первыми из-под ограничений будут выводить строительство и промышленность, которые являются основными драйверами экономики
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн. А в вынужденный простой вынуждены были уйти 1,5–2 млн человек.

«В первую очередь это и общественное питание, и бытовые услуги, и вся культурно-просветительская деятельность, и спорт. Всего порядка полутора–двух миллионов человек ушло в вынужденный простой», — сказал заместитель мэра.

Он отметил, что за первые три месяца выручка разных столичных компаний по сравнению с прошлым годом выросла на 25–30%. Учитывая, что в апреле выручка в некоторых отраслях упала до 50%, накопленные доходы все равно выше прошлогодних на 10–15%.

Ефимов отметил, что для поддержки пострадавших отраслей были приняты решения, которые позволяют минимизировать фиксированные затраты компаний и отложить их на более поздний срок.

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Заместитель мэра подчеркнул, что помогать власти намерены исходя из реальной ситуации. «Будем выходить из ограничений и параллельно думать о мерах поддержки пострадавшим отраслям. В первую очередь выводить из ограничений строительство, промышленность, которые являются драйверами экономического роста», — отметил Ефимов. Одной из задач после возвращения людей на работу будет не допустить возникновения очаговых заражений.

Ефимов также сообщил, что в последнюю очередь поддержка будет оказываться тем компаниям, которые и доход в бюджет не приносят, и зарплаты не платят. В качестве примера он привел отрасль общественного питания, где при среднем городском заработке ₽80 тыс. средний доход работников составляет ₽29 тыс. «Встает вопрос о том, как эти зарплаты выплачиваются», — пояснил Ефимов.

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15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса. В соответствии с постановлением по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. «Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя независимо от вида деятельности», — говорилось в сообщении.

В третий пакет также вошла отсрочка до 31 декабря уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Их получат кинотеатры, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций, организации дополнительного образования.

Компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года получат арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Москва, пандемия
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