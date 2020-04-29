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В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19. Единый рефренс-центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «РИА Новости».

«Это компьютерное «зрение» — с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», — заявил мэр По его словам, снимки из всех 45 московских центров компьютерной томографии поступают теперь в единый радиологический центр, где система искусственного интеллекта анализирует их и ставит диагноз.

«Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2220 заболеваний COVID. Им параллельно — 2,5 тысячи пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра», — пояснил Собянин и добавил, что легкие пневмонии (первой и второй стадии) лечатся амбулаторно, а в более тяжелых случаях (третья и четвертая стадии) больной направляется в стационар.

Директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов заявил, что к новому сервису получили доступ врачи всех московских поликлиник. Обработка снимка занимает около пяти минут, точность расчетов превышает, по его словам, 90%. Морозов также уточнил, что только за один день проведено 3802 исследования, их точность составила около 92%.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, диагноз, Сергей Собянин
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