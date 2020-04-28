Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. На этом совещании Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, объяснив свое решение выходом на «самым напряженный этап борьбы с эпидемией».

«Считаю, что в Москве и московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — заявил выступивший после Путина Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что продление такого режима даст возможность понять, как развивается эпидемия и принять взвешенное решение.

В регионах России начали продлевать сроки действия ограничений на май еще до того, как Путин объявил о продлении нерабочих дней. Так, например, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов еще 22 апреля объявил о продлении ограничений до 15 мая, аналогичное решение принял 27 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников.